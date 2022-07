Johanna Friedek leitet Asset Management bei Cube

Cube Real Estate baut die gewerbliche Vermietung von Projektentwicklungen sowie die Vermietung und das Management von Bestandsflächen aus und erweitert sein Unternehmen um den Bereich Asset Management. Dessen Leitung hat zu Juli 2022 Johanna Friedek übernommen. Zu den Hauptaufgaben von Friedek zählen die vollständige Bereichsverantwortung sowie der weitere Auf- und Ausbau des neu geschaffenen Bereichs.

.

Johanna Friedek berichtet als Bereichsleiterin Asset Management direkt an den Gründer und Vorsitzenden der Geschäftsführung Tilman Gartmeier. Neben Jean-Marc Fey (Bereichsleiter An- und Verkauf und Projektmanagement), Behnam Afshar (Bereichsleiter Baumanagement) und Gerd Wechsler (Bereichsleiter Technisches Qualitätsmanagement und Controlling) verstärkt Johanna Friedek den Stab der Bereichsleiter als verantwortliche Funktion unterhalb der Geschäftsführung.



Johanna Friedek blickt auf 15 Jahre Berufserfahrung als Real Estate Consultant, Vermietungsmanagerin, Asset Managerin und zuletzt als Niederlassungsleiterin bei der DIC Onsite GmbH zurück. Sie absolvierte ein Studium der Immobilienökonomie an der International Real Estate Business School und schloss zuvor das Studium der Wirtschaftsgeographie an der RWTH Aachen mit dem Titel Magister Artium ab. Johanna Friedek verfügt über Expertise in den Bereichen des Asset Managements und Schnittstellenmanagements sowie dem Aufbau von Prozessen und Strukturen.