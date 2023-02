Johann Jacobs Haus erhält BDA-Preis 2022

Das Johann Jacobs Haus wurde am 23. Februar neben dem Hauptzollamt in der Überseestadt, dem Baufeld 1 am Ellener Hof sowie dem Grünen Haus am Hohentorsplatz mit dem BDA-Preis 2022 ausgezeichnet. Die 2020 als erste realisierte Quartiersimmobilie des Balgequartiers ist das Stammhaus der Firma Jacobs Kaffee und bildet das Tor zum Quartier von der 1a-Lage Obernstraße. 2020 erhielt es bereits den Fritz Höger Preis in Bronze.

.

Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Bremen vergibt den BDA-Preis seit 1974 alle vier Jahre und zeichnet damit herausragende Gebäude aus, die im Lande Bremen errichtet wurden. In diesem Jahr ging der Preis an Projekte, die von 2018 bis 2022 realisiert wurden. Alle eingereichten Arbeiten werden in einer Ausstellung in der Unteren Rathaushalle präsentiert. Eine Ausstellung in Bremerhaven soll folgen.



„Das neue Johann Jacobs Haus präsentiert sich an der Stelle des 1914 errichteten Stammhauses der Firma Jacobs Kaffee in der Tradition eines großbürgerlichen Hansehauses. Das Haus wartet mit seiner Anzahl von Referenzen an seine Umgebung und die Bremer Baugeschichte auf, ohne auf einen deutlich eigenständigen Anspruch zu verzichten. Die Übersetzung der hanseatischen und speziell Bremer Baukultur in die Gegenwart ist herausragend gelungen, auch weil die ausgeprägte Verwendung von kostbaren Materialien bestens gelungen ist und der Verführung ins Manierierte abzugleiten widerstanden wurde. Die Proportionen des Hauses und die Gliederung der drei Fassaden sind selbstverständlich und klar. Das obere und das untere Erdgeschoss wird für die Öffentlichkeit zugänglich und mit einem Café sowie einem Kaffeeladen genutzt. Im Zusammenhang mit der neuen Verbindung zwischen Obernstraße und Langenstraße über die Kleine Waagestraße entsteht so, neben dem architektonisch herausragenden Haus, ein für Bremen schöner und gut nutzbarer neuer Stadtraum„, heißt es in der Begründung.



„Wir freuen uns sehr über den Preis, der eine große Teamleistung von Architekten und Planungs-, Bau- sowie Handwerksunternehmen würdigt. Er bestätigt uns darin, dass eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne gelingen kann. Denn genau das ist uns bei der Entwicklung des Balgequartiers wichtig: Geschichte als Identifikationsmerkmal bewahren und in einem nachhaltigen und besonderen Viertel, das sich durch alte Wegeverbindungen in neuartiger Gestaltung auszeichnet, neu beleben“, so Dr. Johann Christian Jacobs, Vorstandsvorsitzender der Joh. Jacobs & Co. (AG & Co.) KG und Bauherr des Johann Jacobs Hauses.



Die Architektur des Johann Jacobs Hauses wird geprägt durch seine Lage am Geesthang zwischen Obernstraße und Weser. Die Architektur folgt diesem Höhenunterschied durch Abtreppungen entlang der drei freiliegenden Seiten. Sie sind zugleich eine Anlehnung an typisch hanseatische Treppengiebel und geben dem Eckhaus seine markante Form. Der Gebäudeentwurf stammt von Felgendreher Olfs Köchling Architekten. Rundbögen betten große Fensterflächen ein und erinnern an historischen Arkaden und Portale der Hansestadt. Durch die offene Gestaltung entstehen neue Sichtachsen und Zugänge zum angrenzenden Balgequartier.



Die hochwertige Backsteinfassade aus dänischem Petersen Klinker gibt dem Haus in Verbindung mit den bronzefarbenen Fensterrahmen seinen unverwechselbaren Charakter. Die Fassade greift Gestaltungselemente aus den 1910er und 1920er Jahren sowie aus der Nachkriegszeit auf. Zudem stellen Sandsteinskulpturen an der Fassade die Wertschöpfungskette von Kaffee, Tee und Kakao von der Ernte bis zum Käufer dar. Dabei handelt es sich zum Teil um Originalskulpturen des Vorgängerbaus sowie um neue Sandsteinfiguren vom Worpsweder Bildhauer Prof. Bernd Altenstein. Das Innere des Hauses, gestaltet durch den Architekten Herrn Prof. Quintus Miller von Miller & Maranta Dipl. Architekten ETH BSA SIA, greift die Kontorhaushistorie auf und überträgt diese in Form zeitgemäßer Ausgestaltung etwa mittels verschiedener aus Kaffeeanbauländern stammender Holzarten und Terrazzo-Böden. Auf einer Fläche von knapp 1.400 m² auf fünf Stockwerken und Dachterrasse befinden sich das Kaffeegeschäft aus dem Vorgängerbau mit neuartiger Gestaltung, die Rösterei für Spezialitätenkaffees sowie die Akademie, die Schulungen rund um Kaffee und dessen Zubereitung für Endkonsumenten und Gastronomen gleichermaßen anbietet. Der großzügige Jacobs Hof, zwischen Johann Jacobs Haus, Stadtwaage und Essighaus gelegen, bietet Platz zum Verweilen unter freiem Himmel und integriert so das Johann Jacobs Hauses in das daran anschließende Balgequartier.



Das Balgequartier, benannt nach einem 1838 zugeschütteten Nebenarm der Weser, führt ein Ensemble einzigartiger Gebäude mit einer Entstehungszeit von über einem halben Jahrtausend rund um die Langenstraße in der Bremer Innenstadt zusammen und schafft durch neue Räume das Zusammenwirken von Historie und Modernität. Die erste realisierte Quartiersimmobilie ist das Johann Jacobs Haus, das Stammhaus der Firma Jacobs Kaffee an der Obernstraße. Der neue Jacobshof schafft eine Verbindung zur angrenzenden Stadtwaage mit ihrer Fassade des Rathausarchtitekten Lüder von Bentheim von 1587. Unmittelbar daneben entsteht das Neue Essighaus (Teile der Fassade von 1618) und gegenüber schließt sich in der Langenstraße das Kontorhaus am Markt von 1911 mit seiner einmaligen Lage direkt am Marktplatz an.



Der Mixed-Use-Ansatz im Balgequartier verfolgt das Ziel, ungewöhnliche, hochwertige und nachhaltige Konzepte anzusiedeln, um den Charakter eines lebendigen, innerstädtischen Quartiers zu stärken. Bis voraussichtlich Ende 2024 entstehen hier auf etwa 19.000 m² Flächen für Einzelhandel-, Gastronomie-, Büro- und Bildungskonzepte sowie für kulturelle Einrichtungen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Dafür investiert die Joh. Jacobs & Co. Gruppe etwa 100 Millionen Euro. Zu den ersten Mietern gehören die nachhaltige Lifestyle- und Interieur-Marke Dille & Kamille, das Hospitality-Unternehmen Limehome [wir berichteten]sowie das kurdisch-türkische Restaurant-Konzept Bona'me.