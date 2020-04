Johann Delling verstärkt Chefetage von Ratisbona

Johann Delling

© Ratisbona Handelsimmobilien

Die Projektbilanz 2019 zeigt das hohe Volumen, dass die Ratisbona Handelsimmobilien Gruppe inzwischen stemmt. Jetzt hat sich das Regensburger Unternehmen mit Johann Delling einen erfahrenen Mann in die Chefetage der Holding geholt, um den Wachstumskurz zu halten. Als Geschäftsführer verantwortet der 54-Jährige seit März die Bereiche Projektentwicklung, Technik, Vermietung, Recht, Objektverkauf und Property Management.

.

Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Sebastian Schels, der u.a. den kaufmännischen Bereich, Personal & Organisation und Ratisbona Iberia verantwortet, führt er damit nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod des Firmengründers und langjährigen geschäftsführenden Gesellschafters Rudolf Schels im Oktober 2019 die Geschäfte des auf Lebensmittelmärkte und Fachmarktzentren spezialisierten Familienunternehmens weiter.



Delling ist bereits seit rund fünfeinhalb Jahre für Ratisbona tätig, zuletzt als Prokurist und Leiter Projektentwicklung & Technik für Deutschland. 2019 war er aus dem Unternehmen ausgeschieden, um sich u.a. eine private Auszeit zu nehmen. Vor seiner Zeit bei Ratisbona Handelsimmobilien arbeitete er in leitenden Positionen u.a. für die Rewe Group und die Praktiker AG.



Sebastian Schels freut sich über die Verstärkung: „Johann Delling ist bereits seit vielen Jahren mit Ratisbona Handelsimmobilien vertraut und erfährt eine hohe Anerkennung in unserem Kollegenkreis. Der Verlust meines Vaters und unseres Firmengründers Rudolf Schels im vergangenen Jahr war ein tiefer Einschnitt, in dessen Folge wir uns neu sortieren mussten. Umso mehr freue ich mich, dass wir Johann Delling zurückgewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Kernbereichen wie der Projektentwicklung und Technik, unserer starken Geschäftsleitung und unserem hervorragenden Team sind wir bestens aufgestellt, um unseren weiteren Weg zu beschreiten und die aktuellen wie auch zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu meistern.“



Starke Projektbilanz

Im Februar hatte Ratisbona für das Geschäftsjahr 2019 ein starkes Projektvolumen gemeldet. Das inhabergeführte Unternehmen konnte im vergangenen Jahr knapp 47.000 m² Einzelhandels- und Gewerbefläche entwickeln. Insgesamt stellte der Projektentwickler in Deutschland, Spanien und Portugal 49 Mieteinheiten fertig. So steigerte Ratisbona die Zahl der übergebenen Mieteinheiten seit Unternehmensgründung auf 1.298. Aktuell befinden sich in Deutschland und auf der iberischen Halbinsel bereits 13 neue Immobilien im Bau, darunter das Fachmarktzentrum in Schwarzheide, das revitalisiert wird, sowie das Hotel „Casino da Ponte“ in Portugal. Der Fokus in Deutschland liegt weiter vor allem auf lebensmittelgeankertem Einzelhandel. Klares Ziel ist es für Sebastian Schels in 2020 an die positive Projektbilanz des vergangenen Jahres anzuknüpfen.