Johann Bunte mietet neue Büroflächen in Essen

Die Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG expandiert in Essen und hat rund 1.655 m² Bürofläche in der Martin-Kremmer-Straße 14 angemietet. Eigentümer der Immobilie ist die Derwald Globalbau GmbH & Co. Dortmund KG, begleitet wurde die Vermietung von dem Maklerunternehmen Ruhr Real.

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Die Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG wird die neuen Flächen zum 1. Oktober 2026 beziehen. Das Bauunternehmen realisiert seit Jahrzehnten deutschlandweit sowie im angrenzenden Ausland anspruchsvolle Infrastruktur- und Hochbauprojekte.



Das moderne Bürogebäude aus dem Jahr 2020 überzeugt durch seine hochwertige technische Ausstattung sowie eine nahezu neubaugleiche Gebäudequalität. Neben der modernen Flächenstruktur bietet das Objekt auch ausreichend Stellplätze und erfüllt damit die Standort-Anforderungen des Bauunternehmens.



Miriam Hanson, Immobilienkauffrau bei der Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG, sagt: „Die neuen Büroflächen in Essen passen hinsichtlich der Gebäudequalität als auch der Lage optimal zu unseren Anforderungen und bieten uns Raum für weitere Entwicklung.“



Jonas Bruckmann, zuständiger Berater bei Ruhr Real, ergänzt: „Wir begleiten das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren bei der Suche nach geeigneten Standorten. Umso mehr freut es uns, mit dieser Immobilie eine langfristige Lösung gefunden zu haben, die den hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird.“