Johann Bunte feiert Richtfest für „Melcherstätte“ in Stuhr

Nach der Grundsteinlegung im März [wir berichteten] erfolgte gestern in Anwesenheit von Bürgermeister Stephan Korte das Richtfest für das Neubauquartier „Melcherstätte“ vor den Toren Bremens. Die Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG entwickelt auf dem ehemaligen Post-Gelände in Stuhr-Brinkum bis Anfang 2024 insgesamt 24 Eigentumswohnungen aufgeteilt auf drei architektonisch anspruchsvolle Stadtvillen.

