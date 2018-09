Johan Kowar stockt Beteiligung an Eyemaxx auf

Der ehmalige Conwert-Gründer Johann Kowar stockt seine Anteile an der Eyemaxx Real Estate AG auf. Durch den Kauf von 235.700 Stücken von Eyemaxx-CEO Dr. Michael Mülle besitzt er inzwischen 12,83 Prozent an Eyemaxx. Gleichzeitig hat Dr. Michael Müller seine Beteiligung auf nun 30,03 Prozent von zuvor 34,48 Prozent reduziert, um diese Transaktion mit dem Immobilieninvestor zu ermöglichen. Durch den erneuten Aktienkauf ist Kowar nach Eyemaxx-CEO Müller mittlerweile der zweitgrößte Aktionär der Gesellschaft. Wie das Unternehmen mitteilte, plant Kowar sich langfristig zu engagieren.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx hofft auf „zusätzliche positive Impulse für die Gesellschaft, zum Beispiel für die geplante weitere Expansion durch neue attraktive Immobilienprojekte und deren Eigenkapitalausstattung. “Bereits jetzt realisieren wir mit Johann Kowar als Finanzpartner unsere größten Projekte in Deutschland“, so Müller. Kowar ist als privater Finanzinvestor an zahlreichen Immobilien und Projektentwicklungen beteiligt, darunter auch an den Eyemaxx-Projekten in Mannheim und Schönefeld bei Berlin.