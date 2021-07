Jörn Stobbe verläßt Union Investment

Jörn Stobbe

© Urban Zintel

Jörn Stobbe, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH, ist zum 30. Juni 2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Bereits im März war der 54-Jährige aus der Geschäftsführung der Union Investment Institutional Property (UIIP) ausgeschieden und von Karim Esch beerbt worden [wir berichteten].

.

Jörn Stobbe (54), seit 2017 in der Unternehmensgruppe tätig, übernahm Anfang 2020 als CEO [wir berichteten] wurde dann aber im Oktober 2020 von Martin Bütter abgelöst [wir berichteten]. In diesem Zuge wechselte er als Teil der Geschäftsführung in den Asset Management-Bereich sowie das Immobilienprojektmanagement der Gesellschaft.



Bis zur Berufung eines Nachfolgers werden Stobbes Aufgaben von den anderen Geschäftsführern der Union Investment Real Estate GmbH übernommen.