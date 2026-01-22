Jörn-Ole Heyn übernimmt Leitung bei Apoprojekt Berlin

Seit dem 1. Januar 2026 verantwortet Jörn-Ole Heyn die Leitung der Berliner Niederlassung von Apoprojekt. Der neue Standortleiter bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung mit und soll die regionale Marktposition stärken. Zuvor hatte Geschäftsführer Stephan Winn die Funktion übergangsweise übernommen.

.

Heyn bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Hochbau und in der Immobilienentwicklung mit. Er bekleidete leitende Funktionen bei nationalen und internationalen Unternehmen, darunter NCC Deutschland, die daraus hervorgegangene Bonava Deutschland GmbH und zuletzt die Buwog Bauträger GmbH. Dort war er unter anderem für das GU-Geschäft, das Baumanagement Deutschland und den Bereich Construction Excellence zuständig. Sein Schwerpunkt lag auf der Realisierung komplexer Hochbauvorhaben, dem Ausbau von Organisationsstrukturen und der Führung interdisziplinärer Teams.



In seiner neuen Funktion konzentriert sich Heyn auf die Stärkung der regionalen Marktposition sowie die Akquisition und Umsetzung von Transformationsprojekten im Bestand.