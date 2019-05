Jöri Engel neuer Präsident in Central Europe bei CoreNet Global

Jöri Engel

Jöri Engel, Head Corporate Real Estate Management von Swisscom, ist neuer Präsident von CoreNet Global (CNG) in Central Europe. Turnusgemäß und im Rahmen der geplanten Rotation hat der bisherige Präsident, Björn Christmann, Geschäftsführer von Bayer Real Estate (BRE), ihm das Amt übertragen. Christmann, der seit 2016 CNG-Präsident war, übernimmt jetzt im Vorstand die Funktion des Past President.

„Die Bedeutung des betrieblichen Immobilienmanagements steigt stetig – damit einhergehend auch die Anforderungen an die Professionalisierung des CREM. Das zeigt sich unter anderem auch an der erheblichen Steigerung unserer Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren. Für das diesbezügliche Engagement während seiner Präsidentschaft gilt Björn mein großer Dank im Namen des gesamten Vorstands und aller Chapter Members. Auch in Zukunft wollen wir unser Netzwerk weiter ausbauen und einen qualitativ hochwertigen Mehrwert für unsere Mitglieder sicherstellen. Besonders in den Bereichen Innovation, Future Workplace und Effizienzsteigerung durch IoT werden wir uns weiterhin stark engagieren“, so Engel.



„Mit Jöri Engel haben wir einen ausgewiesenen Corporate Real Estate-Experten für unser Präsidentenamt gewinnen können, der alle Voraussetzungen mitbringt, um unsere Verbandsarbeit weiter auszubauen und unser Netzwerk, das eine ideale Plattform für den fachlichen CREM-Austausch bietet, zu stärken. Ich wünsch Jöri alles Gute und viel Erfolg für seine Präsidentschaft“, so Christmann abschließend.