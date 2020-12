Jörg Ritter gibt operative Aufgaben bei JLL ab

Jörg Ritter, Geschäftsführender Direktor und Mitglied im Operations Board bei JLL, wird zum Jahresende seine operativen Aufgaben auf eigenen Wunsch abgeben und bei JLL die Rolle eines Advisors übernehmen. Ritter wird in dieser Funktion bis zum 30. Juni 2021 unter anderem Sabine Eckhardt, seit April CEO Central Europe [wir berichteten], beratend unterstützen.

.

Jörg Ritter war 2008 durch die Akquise von Kemper’s zu JLL gekommen und hat die Integration des Einzelhandelsspezialisten maßgeblich vorangetrieben. Bei JLL übernahm er zunächst als Head die Leitung der Retail Investment Abteilung, wurde 2010 für den Einzelhandelsbereich ins deutsche Managementboard berufen. In dieser Funktion setzte er neben dem operativen Geschäft 2016 Akquise und Integration des Assetmanagement-Spezialisten Acrest um und verantwortete drei Jahre später Realisierung und Bezug der neue JLL-Deutschlandzentrale in Frankfurt.



„Jörg Ritter hat mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung den Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich unterstützt. Ich danke ihm persönlich sehr für seinen Einsatz, insbesondere für die Fortentwicklung der Bereiche Retail und Asset Management. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in seiner neuen Rolle“, kommentiert Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe.



„Der deutsche Immobilienmarkt bietet – der gegenwärtigen Marktsituation zum Trotz – sehr viel Wachstumspotenzial für JLL. Ich freue mich darauf, im Team um Sabine Eckhardt all meine Erfahrung mit einbringen zu können, um die starke Positionierung unseres Unternehmens weiter voranzutreiben“, ergänzt Jörg Ritter, Geschäftsführender Direktor.