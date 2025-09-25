Cookie Fehler:

Über 40 Jahre Branchenerfahrung

Jochen Schenk verstärkt Netzwerk von Rvda

Der Immobilien- und Finanzexperte Jochen Schenk ist neuer Netzwerkpartner von Rvda. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung bringt er Expertise zu Transformation, Nachhaltigkeit und Immobilienstrategie in das Freelancer-Kollektiv ein.

