⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
25. September 2025
25. September 2025
Drucken
Favoriten Über 40 Jahre Branchenerfahrung
Jochen Schenk verstärkt Netzwerk von Rvda
Der Immobilien- und Finanzexperte Jochen Schenk ist neuer Netzwerkpartner von Rvda. Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung bringt er Expertise zu Transformation, Nachhaltigkeit und Immobilienstrategie in das Freelancer-Kollektiv ein.
[…]
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 143.271 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €