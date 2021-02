Jochen Saam ist neuer Niederlassungsleiter am Standort Nürnberg beim Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung). Saam ist damit für aktuell acht Projekte in der Metropolregion Nürnberg sowie in Oberfranken und der Oberpfalz verantwortlich. Weitere zehn Projekte sind in Vorbereitung.…

Fotos: Dirk Beichert BusinessPhoto/BPD



[…]