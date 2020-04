Jochen Dorner zum Head of Business Development berufen

Die Semodu AG hat sich mit Jochen Dorner als neuen Head of Business Development verstärkt. Der 50-Jährige zeichnet verantwortlich für den Aufbau des neuen Standorts im Rhein-Main-Gebiet und wird die Weiterentwicklung der verschiedenen Geschäftsfelder des Unternehmens vorantreiben.

.

Dorner war zuvor in leitenden Positionen in der Immobilienwirtschaft tätig u.a. als Head of Sales der BauGrund-Gruppe (Bonn) und Geschäftsführer der E&G Immobilien-Management Gmbh (Stuttgart) sowie beim Baukonzern Bilfinger Berger als Niederlassungsleiter für Projektentwicklung (Frankfurt a.M.) und als kaufmännischer Leiter und Prokurist des Bereichs Corporate Real Estate Management und Geschäftsführer der Treuverwaltung für Haus- und Wohnungsbau (Mannheim).