Jochen C. Dipper startet als Leiter Commercial Investment bei IKP

Jochen C. Dipper

©

Jochen C. Dipper ist seit dem 01.02.2021 als Leiter Commercial Investment Teil der IKP Immobiliengruppe in Düsseldorf. Er verstärkt das Team durch seine langjährige Erfahrung im Bereich der Immobiliendienstleistungen sowie sein umfangreiches Netzwerk, bestehend aus nationalen und internationalen Investoren. Seine 15-jährige Berufserfahrung sammelte er bei internationalen Immobiliendienstleistern, zuletzt als Director bei Colliers International, wo er seit 2017 an Bord war [wir berichteten].

.