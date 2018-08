JobRad sichert sich neuen Hauptsitz im Milestone 3 in Freiburg

Seit gestern ist es amtlich: JobRad, eine Marke der LeaseRad GmbH ist Mieterin des fünfgeschossigen Geschäftshauses Milestone 3 auf der Heinrich-von-Stephan-Straße 15 mit ca. 7.900 m². Die Strabag Real Estate GmbH (SRE) wird den neuen Hauptsitz für den Freiburger Dienstradleasing-Anbieter auf der Heinrich von Stephan Businessmile entwickeln. Mit dem JobRad-Firmensitz sichert SRE einen weiteren attraktiven Baustein für den von ihr errichteten innenstadtnahen Business- und Dienstleistungsdistrikt.

