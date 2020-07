JobRad mietet letzten Bauabschnitt im Freiburger Quartier Businessmile

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass das erfolgreiche Freiburger Unternehmen JobRad den Milestone 3 als Firmenzentrale auf der Businessmile anmietete [wir berichteten]. Gut ein halbes Jahr vor Fertigstellung des Gebäudes schloss der Marktführer im Dienstradleasing nun einen zweiten Mietvertrag mit Strabag Real Estate GmbH (SRE) ab, diesmal für das Nachbargebäude, den Milestone 4. Mit der Unterzeichnung für 8.000 m² Mietfläche rückt zugleich die Komplettierung der Quartiersentwicklung Businessmile in Sicht: Spätestens Anfang 2023 soll das siebte und damit letzte Gebäude des bahnhofsnahen Dienstleistungs- und Businessdistrikts bezugsfertig sein.

.

„Inzwischen zählt unser Unternehmen über 350 Beschäftigte, weitere Neueinstellungen sind geplant. Dass wir uns direkt neben unserem neuen Hauptsitz weiter vergrößern können, ist natürlich ideal“, betont JobRad-Geschäftsführer Ulrich Prediger. So könnten auch in Zukunft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem per ÖPNV und Fahrrad hervorragend erreichbaren Standort arbeiten. „Wir sind glücklich JobRad hier optimale Expansionsvoraussetzungen bieten zu können“, bekräftigt Martin Lauble, SRE-Bereichsleiter Freiburg, und skizziert die Milestones 3 und 4 als spiegelgleich und sich zugewandte Gebäude, deren hufeisenförmige Grundrisse einen Innenhof bilden.



Mit heutigem Mietabschluss sind von den 47.500 m², die SRE Freiburg in sieben Bauetappen auf der Businessmile entwickelt, 88 % belegt. An dem bahnhofsnahen Standort sind somit nur noch knapp 5.200 m² Bürofläche und 700 m² für eine Kindertagesstätte verfügbar.



Der Baustart für die beiden quartiersabschließenden Gebäude Milestone 4 und Milestone 5c ist um die Jahreswende 2020/21 geplant. Mit dem Milestone 2, 5b und 3 befinden sich derzeit drei Büroimmobilien im fortgeschrittenen Bau und werden im Laufe des Jahres fertiggestellt. Zwei Bauabschnitte sind bereits in Betrieb und verkauft, nämlich das „Straumann Haus“ (Milestone 1) und das Hotel Premier Inn, vormals Holiday Inn Express (Milestone 5a).