Joblinge mieten am Stuttgarter Wilhelmsplatz

Die gemeinnützige Aktiengesellschaft Joblinge Region Stuttgart, eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit, welche junge Menschen mit schwierigen Startbedingungen beim Einstieg in Ausbildung unterstützt, hat am Stuttgarter Wilhelmsplatz eine Bürofläche mit rund 310 m² angemietet. Hierzu wurde in der Immobilie Wilhelmsplatz 10 das 4. Obergeschoss bezogen. Vermittelt wurde die Anmietung vom Stuttgarter Maklerhaus Immoraum Real Estate Advisors. Auf der Eigentümerseite war Apleona GVA tätig.

.