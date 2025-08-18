Jobcenter Halle verlängert Mietvertrag mit Aroundtown

Aroundtown hat eine langfristige Mietvertragsverlängerung mit der Stadt Halle (Saale) erzielt. Das Jobcenter bleibt mit 1.100 m² im Bürokomplex Neustädter Passage 1 ansässig. Die Vereinbarung stärkt die Stabilität des Standorts und bestätigt die Attraktivität der Immobilie.

.

Neben dem Jobcenter sind in der Immobilie weitere Mieter ansässig. Der Bürokomplex in der Neustädter Passage 1 liegt zentral im Stadtteil Halle-Neustadt. Umgeben von einem Einkaufszentrum, einer Ladenpassage sowie einem Hotel, bietet die Immobilie eine attraktive Infrastruktur für Mieter und Besucher. Die Lage garantiert eine sehr gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie eine hohe Passantenfrequenz – ideale Voraussetzungen für die Nutzung durch öffentliche Einrichtungen wie das Jobcenter. Die Architektur repräsentiert eine Symbiose aus modernem Design und praktischer Funktionalität, wodurch es zu einem markanten Teil der städtischen Landschaft wird.



Aroundtown stellt seinen Mietern umfassende Services bereit, darunter persönliche Ansprechpartner vor Ort und ein zentrales 24/7-Service-Center mit geschultem Personal, das gewerblichen Mietern rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die langfristige Verlängerung des Mietverhältnisses bekräftigt die Attraktivität der Immobilie und die Kompetenz von Aroundtown auf dem Immobilienmarkt.