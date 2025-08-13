Jobcenter Augsburger Land zieht in den Deuter Park

Das Jobcenter Augsburger Land wird im Herbst 2026 neue Räumlichkeiten im Deuter Park beziehen. Der Standort in der Gubener Straße 39 bietet moderne Technik, optimale Flächenaufteilung und eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die langfristige Anmietung umfasst rund 2.200 m². Kragler Immobilien vermittelte die Vermietung.

.

Der Deuter Park ist ein gut entwickelter Gewerbestandort unweit der B17 und mit kurzer Anbindung an die A8. Im Stadtteil Oberhausen und gegenüber dem Gaswerk-Areal gelegen, bietet der Deuter Park moderne und flexible Büro- und Hallenflächen, eine großzügige Stellplatzsituation und verfügt über eine hauseigene Gastronomie.



Das Jobcenter Augsburger Land wird die knapp über 2.200 m² großen Räumlichkeiten in der Gubener Straße 39 im Herbst 2026 beziehen und sehr langfristig anmieten. Der neue Standort ist ein Stand-Alone-Gebäude mit moderner Gebäudetechnik, einer idealen Aufteilung für die Anforderungen des Jobcenters und ausreichend Besucherparkplätzen direkt vor der Tür.



„Mit dem Umzug an den neuen Standort haben wir einen Schritt zu mehr Platz und neuen Möglichkeiten sichergestellt“, erklärt Klaus Schmitz, Geschäftsführer Jobcenter Augsburger Land.