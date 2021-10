Joan Rouras leitet die Bereiche Leasing & Retail bei Neinver

Neinver hat Joan Rouras als neuen Head of Leasing & Retail der Unternehmensgruppe vorgestellt. Rouras verantwortet in seiner neuen Rolle die Aktivitäten in den Bereichen Leasing & Retail aller 21 von Neinver betriebenen Immobilien in Spanien, Polen, Frankreich, Italien, Deutschland und den Niederlanden. Er berichtet an die Geschäftsführung.

.

Rouras verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Einzelhandelsbranche in Europa, Asien und den USA. Bevor er zu Neinver wechselte, war er unter anderem Leiter der internationalen Expansion bei Bimba y Lola, CEO der europäischen Niederlassung des US-Fonds Crown Acquisitions und Leiter der Immobilienabteilung bei Desigual. Darüber hinaus bekleidete er leitende Positionen in Unternehmen wie Pepe Jeans und Cushman & Wakefield.