Reanovo hat Joachim Sauer (47) für die neu geschaffene Stelle des Chief Financial Officer (CFO) gewonnen. In seiner neuen Position verantwortet er seit Anfang November den Corporate Finance Bereich der Unternehmensgruppe und berichtet an den CEO.

„Mit Joachim Sauer haben wir einen äußerst erfah...

Fotos: Reanovo



[…]