Joachim Masurek wechselt von Fidelity zu Edmond de Rothschild AM

Edmond de Rothschild Asset Management erweitert erneut das Vertriebsteam für Deutschland und Österreich: Joachim Masurek ist seit dem 2. Januar 2020 als Executive Director für die französische Fondsgesellschaft tätig und berichtet an Christian Lorenz, Head of Sales Schweiz, Deutschland und Österreich. Der 36-jährige betreut von der Frankfurter Niederlassung aus ab sofort Wholesale- und institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf Family Offices, Asset Managern, Dachfondsmanagern und institutionellen Investoren.

.

„Mit der Einstellung von Joachim Masurek verdeutlichen wir nochmals unseren Anspruch, in Deutschland und Österreich weiter wachsen zu wollen. Wir sehen weiterhin Potenzial, uns in beiden Kernmärkten neue Kundengruppen zu erschließen und bestehende Partnerschaften weiter zu vertiefen“, erläurtert Gad Amar, Deputy CEO und Global Head of Business Development bei Edmond de Rothschild Asset Management.



Masurek kommt von Fidelity, wo er seit 2015 als Associate Director Family Offices, Dachfonds und Asset Manager beraten hat.