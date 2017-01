Joachim Herz Stiftung kauft sich bei Competo Capital Partners ein

Die Hamburger Joachim Herz Stiftung erwirbt 25 Prozent am Investment- und Asset-Manager Competo Capital Partners GmbH von der Körber-Stiftung und will sich mit der Beteiligung an Competo die Expertise für Immobilien-Investments in Deutschland sichern. Die verbleibenden 75 Prozent gehören zu gleichen Teilen der Körber-Stiftung sowie den geschäftsführenden Gesellschaftern und Competo-Gründern Ralf Simon und Thomas Pscherer.

.

„Nachdem wir in den USA bereits seit Jahren erfolgreich im Immobilienmarkt investiert sind, steigen wir nun mit Competo in den deutschen Immobilienmarkt ein“, erläutert Ulrich Müller, Vorstand der Joachim Herz Stiftung. „Als unternehmerisch geprägte Stiftung möchten wir nicht nur investieren, sondern freuen uns, dass wir uns auch am Unternehmen Competo als kompetenten Partner beteiligen konnten.“



Erster Schritt der Zusammenarbeit ist der Beitritt der Joachim Herz Stiftung als weiterer Investor in den seit knapp 10 Jahren bestehenden Competo Development Fonds, der mit nun insgesamt 7 Investoren Eigenkapital für Projektentwickler in Deutschland zur Verfügung stellt und ein Projektvolumen von rund 800 Millionen Euro aufweist.