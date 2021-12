JLL zieht ins Nürnberger Kohlektiv

Das Bürogebäude Kohlektiv in Nürnberg ist rund sechs Monate vor der Fertigstellung voll vermietet. Wie die Aurelis Real Estate als Eigentümerin mitteilt, schloss der Immobiliendienstleister JLL einen langfristigen Mietvertrag über die noch verfügbaren 300 m² Mietfläche im Erdgeschoss ab. Weitere Mieter im Kohlektiv sind die KKH Kaufmännische Krankenkasse und das IT-Unternehmen Codecentric. Auch die Aurelis selbst wird ihren Nürnberger Firmensitz nach Abschluss der Sanierung im zweiten Quartal 2022 in das Gebäude verlegen.

