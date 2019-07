JLL vollzieht Übernahme von HFF

Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL) gab heute bekannt, dass die Übernahme von HFF vollzogen ist.

HFF ist ein Beratungsunternehmen für Immobilieninvestments, mit einem Umsatz von mehr als 650 Millionen USD im Jahr 2018 und rund 1.050 Mitarbeitern, „die über langjährige Kundenbeziehungen, hohe Fachkompetenz und detaillierte Kenntnisse der US-amerikanischen ebenso wie der globalen Märkte verfügen“. Die Übernahme des Unternehmens korrespondiert mit einem der Kernpunkte des JLL-Strategiekonzepts Beyond: der Stärkung des eigenen Immobilieninvestment-Geschäfts. Die Zusammenführung von JLL und HFF ermöglicht eine signifikante Ausweitung der Dienstleistungen im Bereich Immobilieninvestment und des Kundenstamms.



Die Übernahme von HFF wurde erstmalig im März 2019 bekannt gegeben und von den jeweiligen Vorständen der beiden Unternehmen einstimmig genehmigt. Heute kam die Zustimmung der Aktionäre von HFF.



HFF befindet sich nun zu 100 Prozent im Eigentum von JLL und wird als vollintegriertes Unternehmen unter der Marke JLL am Markt auftreten. Die Stammaktien von HFF, die bisher unter dem Börsenkürzel „HF“ notierten, wurden aus dem Handel genommen und sind mit Wirkung des heutigen Tages nicht mehr an der NYSE gelistet.



Der Übernahmepreis lag bei rund 1,8 Milliarden USD und wurde in Form von Barmitteln und JLL-Aktien bezahlt. JLL finanzierte den Baranteil des Kaufpreises aus einer Kombination von Bargeldbeständen und einem bestehenden Konsortialkredit. Es wird erwartet, dass durch den Zusammenschluss im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre signifikante Synergieeffekte im Wert von rund 60 Millionen USD entstehen.