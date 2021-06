JLL verpflichtet Marco Huber als Team Leader Workplace Strategy

Marco Huber

JLL hat die Leitung des Bereichs Workplace Strategy mit sofortiger Wirkung an Marco Huber übertragen. Der 43-Jährige wird die DACH-Region verantworten und an Martina Williams, seit Oktober 2020 Head of Corporate Solutions DACH + CEE [wir berichteten], berichten.

Zuletzt war Huber beim internationalen Hersteller von Büroeinrichtungen Steelcase EMEA Director für Business Development und Design Alliances. Bevor er 2015 sein eigenes Unternehmen MinusSan gründete, war er als Global Head of Corporate Architecture bei der UBS tätig.



„Marco Huber vereint Corporate-Erfahrung und Unternehmergeist und weiß seine langjährige Erfahrung im Bereich der Transformation von Arbeitsumgebungen im internationalen Kontext einzusetzen. Mit ihm gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unseren Grundsatz, Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Flächen zu unterstützen, bereits praktisch lebt. Seine Kompetenzen im strategischen Immobilien-Management, der Konzeption von Arbeitswelten und Kundenbereichen sowie im Bereich Transformation, Cultural Change und Portfoliomanagement stärken unser weiterhin wachsendes Workplace Strategy Team“, sagt Martina Williams.