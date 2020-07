Mannheim-Wohlgelegen mit größter Anmietung seit 2017

Die Stadtbehörden von Mannheim bescheren dem Büroteilmarkt Wohlgelegen die größte registierte Anmietung der vergangenen drei Jahre. Die Stadt konsolidiert drei ihrer Standorte in der Rhein-Neckar-Metropole und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 mit ihren Stadtbehörden ca. 4.000 m² Bürofläche in der Käfertaler Straße 256 beziehen. Die Anmietung wurde ermöglicht durch die Reduktion der Mietfläche eines Bestandsmieters. Eigentümer des insgesamt rund 9.500 m² umfassenden Bürogebäudes „K 256“ ist ein Investmentfonds. JLL war bei dieser Anmietung vermittelnd und beratend für die Stadt Mannheim tätig.

.

„Der Büroflächenmarkt im Nordosten Mannheims durchlebt einen strukturellen Wandel, so dass durch die großflächig und kurzfristig verfügbaren Büroflächen wieder Anmietungen in dieser Größenordnung möglich geworden sind“, so Konstantinos Krikelis, Leiter Office Leasing, JLL Team Rhein-Neckar.