JLL vermittelt 3.435 m² in Düsseldorf

JLL konnte in dieser Woche insgesamt 3.435 m² in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vermitteln. Das Software-Unternehmen Publicplan unterzeichnete einen Mietvertrag im Sky Office über 1.435 m². Im selben Gebäude konnte außerdem ein bereits bestehender Mietvertrag mit der Unternehmensberatung McKinsey über 8.200 m² verlängert werden. Des Weiteren mietete SS Facility Services im Stadtteil Rath rund 2.000 m² Bürofläche an.

.