Pfenning Logistics hat in Lampertheim, Küblinger Weg 6, ein Logistikkomplex mit ca. 17.000 m², bestehend aus zwei Gebäuden mit insgesamt vier Gebäudeteilen, vollständig angemietet. Das Unternehmen ist bereits in der südhessischen Stadt vertreten und wird zum August 2017 in die neuen Flächen umziehen. Eigentümer ist ein Privatinvestor. JLL war im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsauftrags für den Eigentümer vermittelnd tätig.

