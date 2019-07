JLL verkauft europäisches Verwaltungsgeschäft an MVGM

Der niederländische Immobilienverwalter MVGM und der Jones Lang LaSalle haben eine Vereinbarung über den Erwerb des kontinentaleuropäischen Immobilienmanagementgeschäfts von JLL durch MVGM geschlossen und streben eine Partnerallianz an. Nach eigenen Angaben steigen die Niederländer damit unter Europas Top 5 Immobilienverwalter auf. Über die Bedingungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll voraussichtlich bis Ende 2019 in allen Ländern vollzogen sein.

