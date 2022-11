JLL übernimmt Exklusiv-Vertrieb von LeviO in Oberursel

JLL Residential Development startet im Auftrag der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH den Exklusiv-Vertrieb von 94 Eigentumswohnungen und vier Stadthäusern des bis Frühjahr 2024 fertiggestellten Neubauprojekts LeviO in Oberursel. Die Wohneinheiten in der Erich-Ollenhauer-Straße verteilen sich auf 2- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 38 bis 218 m².

„Der besondere Mix aus Stadthäusern und Eigentumswohnungen in zahlreichen Größen ist einzigartig. Hinzu kommt, dass 23 Wohnungen mit Mietpreisbindung gebaut werden. So werden wir unserem Anspruch gerecht, Wohnen für jede und jeden zu ermöglichen“, sagt Marc Bosch, Geschäftsführer der WHS.



LeviO steht für „Leicht leben.Oberusel“ und dahingehend ist auch die Architektur und Ausstattung des Objektes ausgerichtet. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Eine autofreie Grünanlage, sowie eine Tiefgarage mit 126 Stellplätzen und Car- und E-Bike-Sharing-Möglichkeiten sind Teil des Quartierskonzepts. Zudem sorgt die energiesparende Bauweise als KfW-Effizienzhaus 55 (GEG 2020) für einen hohen Wärmeschutz mit geringem Energieverbrauch.



„Das Frankfurter Umland wird als Wohnort bei Singles, Paaren, jungen Familien und Senioren zunehmend attraktiver. Nach der Pandemie arbeiten viele Menschen teilweise oder vollständig aus dem Home-Office, pendeln somit weniger ins Büro, und die Wohnung wird immer mehr zum Arbeitsplatz. Mit dem neuen Quartier LeviO bieten wir Kunden ein nachhaltiges Gesamtkonzept in moderner Architektur für ein energiesparendes und modernes Wohnerlebnis. Mit seiner idealen Lage im Zentrum Oberursels ist der Neubau zudem exzellent an den ÖPNV und die Frankfurter Innenstadt angebunden“, sagt Andreas Arndt, Head of Residential Development Germany bei JLL.