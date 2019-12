Timeless kauft Eurostrand-Portfolio von ZIB

Die Amsterdamer Timeless Investments hat das Eurostrand-Portfolio von ZIB Investments gekauft. Die über einen Share Deal erworbene Eurostrand Vastgoed BV betreibt zwei Ferienparks in Leiwen (Moselregion) und Fintel (Lüneburger Heide), die zusammen über mehr als 600 Wohneinheiten auf rund 29.500 m² verfügen. Der Betreiber schließt gleichzeitig einen langfristigen Triple-Net-Mietvertrag mit Timeless Investments ab.

.

Für das von der Familie van Veggel geführte Unternehmen ist es nicht die erste Investition in einen deutschen Ferienpark. „Wir haben in der Vergangenheit bereits einige Center Parks gekauft und gute Erfahrungen damit gemacht“, so Tim van Veggel, Partner von Timeless Investments.



JLL hat für ZIB Investments den Verkaufsprozess exklusiv gesteuert, mit der rechtlichen Beratung war Dentons beauftragt. Der Käufer wurde von Beaureale und Houthoff beraten.