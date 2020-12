JLL stellt sich neu auf

JLL richtet seine Strategie in Deutschland neu aus: Zum 1. Januar 2021 wird das Unternehmen analog zu der internationalen Geschäftsfeldstruktur in die Bereiche Leasing, Capital Markets, Asset Management, Corporate Solutions sowie Valuation & Transaction Advisory gegliedert. Darüber hinaus bietet JLL seinen Kunden zusätzlich exklusive und service-übergreifende Beratungsleistungen an. Zugrunde liegt dem unter anderem ein Modell, das sich mit den wichtigen Trendthemen in den Bereichen „Future of Work“, „Future of Living“ und „Future of Consumption“ auseinandersetzt.

.

Wie wichtig dies ist, zeigt das Jahr 2020 mit seinen besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie: Dadurch wurden teils bestehende Entwicklungen nochmals deutlich beschleunigt. So sind etwa die Assetklassen Office und Living durch das hybride Arbeiten in Home Office und Büro deutlich stärker aneinandergerückt. Insbesondere der Bereich E-Commerce, bereits länger das Scharnier zwischen Einzelhandel und Logistik, stieg in der Pandemie auf mittlerweile rund 20 Prozent des Gesamthandelsumsatzes an. Gerade diese nachhaltige Veränderung erfordert eine neue Flexibilität, da Verkaufs-, Umschlags- und Lagerfläche den jeweiligen Bedürfnissen künftig schnell angepasst werden.



Sabine Eckhardt, CEO Central Europe: „Von JLL in seiner führenden Position erwarten die Kunden Antworten auf die zentralen Fragen von Morgen. Dem wollen wir noch stärker Rechnung tragen und investieren konsequent in unsere Dienstleistungen und Produkte, indem wir künftig zusätzliche service- und produktübergreifende Lösungen für unsere Kunden anbieten. Dazu bauen wir als Bindeglied zwischen unseren Geschäftsbereichen ein Key Account Management und ein Sales & Business Development auf.“



Bestehende Stärken werden mit dieser neuen Unternehmensstrategie zusätzlich ausgebaut: „Wir bekennen uns klar zu unseren zwölf erfolgreichen Standorten in Deutschland, um unsere regionalen und nationalen Kunden sowie unsere internationalen Geschäftspartner optimal zu betreuen. Somit übernehmen unsere Niederlassungsleiterinnen und -leiter eine Schlüsselrolle im Key Account Management“, sagt Sabine Eckhardt.



Mit der strukturellen Veränderung sind auch personelle Neuerungen verbunden: Dr. Gunnar Gombert wird als Head den neugeschaffenen Bereich Sales & Business Development führen. In seiner neuen Rolle wird er die strategische Vertriebssteuerung verantworten, um den Kunden stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Interimistisch wird er weiterhin als Niederlassungsleiter des Münchener Büros fungieren.



Dr. Konstantin Kortmann, bislang Head of Residential Investment und seit 2011 bei JLL, wird die neu geschaffene Funktion des Head of Leasing & Agency übernehmen. Die deutschen Leasing Heads der einzelnen Assetklassen berichten künftig an ihn. Vor seiner Berufung zum Head im Jahr 2016 hatte Kortmann den Bereich Residential Investment in den Big 5 aufgebaut und die Integration von Residential Development umgesetzt.



Auf Kortmanns bisherige Position rückt Michael Bender, seit 2016 Team Leader Residential Investment Frankfurt. Er ist damit auch für den Bereich Residential Development verantwortlich. Bender wird als Head of Residential Investment an Jan Eckert, Head of Capital Markets DACH, berichten.



Jörg Ritter, Geschäftsführender Direktor und Mitglied im Operations Board, wird zum Jahresende seine operativen Aufgaben auf eigenen Wunsch abgeben und die Rolle eines Advisors übernehmen. Ritter wird in dieser Funktion bis zum 30. Juni 2021 dem Unternehmen beratend zur Seite stehen.



Sarah Hoffmann, Senior Team Leader Retail Investment, und Sabine Keulertz, Senior Team Leader Central Retail Investment, führen interimistisch den Bereich Retail Investment als Co-Heads. Beide Führungskräfte haben den Retail-Bereich in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und berichten nun ebenfalls an Jan Eckert.