Nach rund 10 Jahren bei Garbe wechselt die Hamburgerin Sarina Schekahn zu JLL und übernimmt dort ab Oktober die Rolle des Head of Industrial Leasing. In der neuen Rolle folgt sie auf Dr. Konstantin Kortmann, der die Position interimistisch von Frank Weber übernommen hatte. An Kortmann wird sie auch direkt…

Fotos: Privat



[…]