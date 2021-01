Die Deutsche Konsum REIT-AG hat die Einzelhandelsimmobilie an der Blankenburger Straße 145 in Berlin-Pankow an einen privaten Investor verkauft. Das Grundstück umfasst ca. 4.700 m². Langfristiger Mieter ist der Lebensmitteleinzelhändler Netto Markendiscount mit einer Fläche von ca. 990 m². Über den Kaufpreis haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart. JLL hat den…

[…]