JLL: Peter Lausmann wird Team Leader Corporate Communications Germany

Peter Lausmann, M.A wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 Team Leader Corporate Communications Germany bei JLL. In dieser neu geschaffenen Funktion verantwortet er die Öffentlichkeitsarbeit, die interne Kommunikation sowie den Content-Bereich bei JLL in Deutschland. In seiner neuen Rolle berichtet der 42-Jährige an Marion Knief, die den Bereich Marketing & Communications leitet [wir berichteten].

Peter Lausmann arbeitet seit Juli 2015 für das Beratungsunternehmen und betreute dort bislang insbesondere die Standorte München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart sowie die Assetklasse Einzelhandel. Vor seinem Wechsel zu JLL war er in der Nachrichtenführung der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf sowie als Politikredakteur bei der Rhein-Zeitung in Koblenz tätig.