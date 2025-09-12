JLL: Marcus Paul leitet Team Project & Development Services Region West

JLL ernennt Marcus Paul mit Wirkung zum 15. September zum neuen Lead Region West im Bereich Project & Development Services (PDS). Er übernimmt die Führungsrolle von Daniel Bey, der seit Kurzem als Head den gesamten Geschäftsbereich PDS bundesweit verantwortet [wir berichteten].

Paul ist Diplom-Ingenieur mit Schwerpunkt Architektur und Städtebau. Nach seinem Studium in Aachen leitete er bei der Montag Stiftung Urbane Räume deutschlandweit Projekte. Anschließend beriet er im Auftrag des NRW-Städtebauministeriums Projektträger und Kommunen. Seit Beginn 2022 ist Paul für JLL tätig und hat in dieser Zeit Führungsverantwortung für den Bereich Development Advisory bei PDS übernommen. In seiner neuen Rolle wird er an Daniel Bey berichten.



„Marcus Paul zeichnen große Fachkompetenz und Leidenschaft für die Gestaltung von Immobilien und Städten gleichermaßen aus. Er verbindet die strategischen Anforderungen unserer Kunden mit der kommunalen Perspektive und der operativen Projektebene. Mit seiner Expertise und seiner bewiesenen Führungsstärke ist er die ideale Besetzung für die Teamleitung PDS in der wichtigen Region West mit ihren zahlreichen Ballungsräumen und Entwicklungspotenzialen“, sagt Daniel Bey, Head of Project & Development Services JLL Germany.

