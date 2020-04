JLL kündigt Gehaltskürzungen an

JLL hat mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie Maßnahmen für ein „umsichtiges Kostenmanagement“ ergriffen, um die Herausforderungen zu meistern. Dies teilte der Immobiliendienstleister heute mit. Im einem ersten Schritt führt dies anscheinend zu Gehaltskürzungen. „Um ihre Verantwortung für das Unternehmen zu unterstreichen, reduzieren das Global Executive Board und das Global Board of Directors ihre Grundgehälter für den Rest des Jahres 2020. Weitere Führungskräfte haben ebenfalls zugesagt, Teile ihrer Vergütung zurückzustellen“, so das Unternehmen. In einigen Ländern, darunter auch Deutschland, ergreife JLL darüber hinaus „Vergütungsanpassungen innerhalb der jeweiligen arbeitsrechtlichen Richtlinien“.

