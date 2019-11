JLL krempelt Führungsstruktur um

Markus Kullmann

JLL EMEA-Chef Guy Grainger krempelt die deutsche Führungsstruktur des Immobiliendienstleisters zum Jahresauftakt um, um die „strategischen Wachstumsziele in Deutschland“ zu fördern und für Kunden den weltweiten Zugang zur JLL-Unternehmensplattform zu optimieren„. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Im Zuge dessen wird das bisherige Management Board zum 31. Dezember aufgelöst und durch ein “Strategy Board“ und ein “Operations Board" ersetzt.

Der tiefgreifende Transformationsprozess im Haus von JLL schreitet somit weiter voran. Das Strategy Board folgt dem Vorbild des entsprechenden EMEA Strategy Board, das EMEA-CEO Guy Grainger im Jahr 2016 erfolgreich eingeführt hatte. Es wird künftig aus Marcel Abel, Dr. Gunnar Gombert, Ralf Kemper, Dr. Christian Koch, Dr. Konstantin Kortmann, Stephan Leimbach, Marcus Lütgering und Jörg Ritter bestehen, die „eine langjährige Unternehmenszugehörigkeit und spezifische Erfahrung in ihrem jeweiligen Dienstleistungsbereich mitbringen.“



Zusätzlich wird JLL in Deutschland ein Operations Board einführen, dessen Aufgaben in der operativen Steuerung der Geschäftstätigkeit, der Qualitätssicherung sowie der Einhaltung und Umsetzung der vereinbarten Strategien bestehen. Das Bord wird aus dem Chief Executive Officer (CEO), dem Chief Financial Officer (CFO), dem Chief Operating Officer (COO) sowie dem Head of HR bestehen. Nach wie vor ist nicht klar, wer genau auf den Positionen sitzen wird. Am Dienstag stellte JLL mit Yama Mahasher, den neuen COO vor [wir berichteten]. Hinter allen anderen Personalien bleiben derzeit noch Fragezeichen stehen.



Im Rahmen der Vorstellung der neuen Führungsstruktur wurde bereits bekannt, dass Axel Vespermann, Niederlassungsleiter Frankfurt, sowie Izabela Danner, HR Vorstand, gekündigt haben sollen. Beide wurden heute bestätigt. Die Frankfurter Niederlassung, mit mehr als 300 Mitarbeitern die größte des Unternehmens und gleichzeitig deutsche JLL-Zentrale, wird künftig von Markus Kullmann geführt.



Markus Kullmann neuer Niederlassungsleiter Frankfurt

Markus Kullmann (36) tritt die Nachfolge von Axel Vespermann zum 01. Januar an. Für Jörg Ritter, Mitglied im Management Board JLL Germany, ist Kullmann, der seit mehr als zwölf Jahren bei JLL ist, eine „Idealbesetzung“, da er optimal vernetzt und bis ins Detail mit den Besonderheiten der Frankfurter Märkte vertraut ist. Der Dipl. Betriebswirt im Fachbereich Immobilienwirtschaft wird bis zur Regelung seiner Nachfolge auch als Senior Team Leader interimistisch verantwortlich für den Bereich Office Leasing Frankfurt bleiben.



Auch Izabela Danner geht

Neben Vespermann hat sich offensichtlich auch der HR-Vorstand Izabela Danner angesichts der Neuausrichtung für eine neue berufliche Herausforderung entschieden. Sie verantwortete seit Januar 2013 den Bereich Human Resources und steht als Head einem von ihr rekrutierten Team von rund 30 Professionals vor. Seit 2015 ist Izabela Danner Mitglied im deutschen und im schweizerischen Management-Board. Im Jahr 2016 übernahm sie als CHRO Northern Europe zusätzlich die HR-Teams für die Regionen DACH und Nordics. Sie geht ebenfalls zum 31. Dezember.



Zudem verliert JLL einen weiteren Industrial-Teamleiter. Marc Snehotta, seit 2012, Bereichsleiter Logistik Rhein-Main, wird ebenfalls zum Ende des Jahres aufhören, um anscheinend bei CBRE zu starten. Dies ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Seine Position als Team Leader Industrial Agency bei JLL wird von Roman Zurek (35) ab dem 1. Dezember 2019 übernommen. Zurek ist bereits seit Mai 2017 in der Vermietung von Lager- und Logistikflächen für JLL tätig, zuletzt als Director Industrial Agency in Frankfurt. Davor hat der gelernte Immobilienkaufmann insgesamt rund fünf Jahre für CBRE und ein Jahr für Jolas Consult in der Industrial & Logistics-Abteilung gearbeitet.



André Hoffmann neuer Leiter Bürovermietung Hamburg

Auch in an der Alster gibt es eine Neubesetzung: André Hoffmann (37) wird ab Dezember den Posten des Team Leaders Office Leasing von Tobias Scharf übernehmen, der das Unternehmen Ende dieses Jahres offiziell verlässt, um bei Cushman & Wakefield zu starten. Auch hier wurde aus den eigenen Reihen neu besetz, denn Hoffmann gehört bereits seit Juni 2008 zum Hamburger Office-Leasing-Team und war zuletzt im Großkundensegment in der Vermietung tätig. Vor seinem Wechsel zu JLL hat Hoffmann rund zwei Jahre als Sales Representative für Regus, einen Anbieter flexibler Bürolösungen, gearbeitet. Davor war er von Juli 2004 bis März 2006 als Sales Manager für die Accor Hotellerie Deutschland GmbH tätig.