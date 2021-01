JLL kauft mit Miebach-Kooperation Supply-Chain-Expertise ein

JLL und die Miebach Consulting gehen eine strategische Kooperation ein. Diese wird die Expertise beider Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Technologie, Nachhaltigkeit, Supply Chain und Materialfluss integrieren, um End-to-End-Dienstleistungen von der Strategie- bis zur Umsetzung für Kunden aus dem Logistik- und Produktionssektor zu liefern.

JLL und Miebach bieten eine ganzheitliche Supply-Chain-Lösung an, die auch die finanzielle Komponente der Immobilie einschließt. Damit bieten sie Kunden und dem Markt ein gemeinsames Angebot für die durch die Covid-19-Pandemie verschärften operativen und finanziellen Herausforderungen der Supply Chain. Durch Technologieeinsatz wird ein datengesteuerter Entscheidungsprozess ermöglicht, die besten Standorte innerhalb des Netzwerks bestimmt sowie flexiblere, effizientere und kundenorientiertere Lieferketten gefördert. Dabei profitieren Unternehmen von JLL und Miebachs Expertenwissen über Automatisierung, Digitalisierung, Gebäudespezifikation und globale Netzwerkoptimierung für das Lager der Zukunft.



„Die Verbindung zwischen Lieferketten und Immobilien ist heute wichtiger denn je. Die Einführung des E-Commerce, die durch die Unterbrechung des stationären Einzelhandels auf dem Höhepunkt der Pandemie beschleunigt wurde, hat die globalen Supply-Chain-Netzwerke belastet. Dies hat auch die Bedeutung von Logistik und widerstandsfähigen Lieferketten für Schlüsselsektoren auf der ganzen Welt hervorgehoben. Die Kooperation ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Supply-Chain-Wachstumsstrategie, die es uns ermöglichen wird, für unsere Kunden reaktionsschnellere, technologieorientierte, flexible und nachhaltige Lösungen zu gestalten", so Guy Gueirard, Head of JLL Supply Chain & Logistics Services, EMEA.