Iris Behrens übernimmt Leitung des JLL-Teams für Einzelhandelsvermietung

Iris Behrens

© Kai Weissenfeld

Die ehemalige Projekt- und Centermanagerin bei der ECE, Iris Behrens (38), hat mit Beginn des Jahres 2020 die Leitung des JLL-Teams für Einzelhandelsvermietung in den Standorten in den Standorten Hamburg und Hannover übernommen. Zuvor hatte die Einzelhandelsspezialistin sieben Jahre lang bei der ECE mehrere Center bundesweit neu ausgerichtet und im Markt positioniert. Dabei hat Behrens sowohl die Investorenseite wie eine große Bandbreite an Händlern über alle Branchenbereiche hinweg betreut. In Norddeutschland wird sie den Standortvorteil mit zwei etablierten Büros in Hamburg und Hannover nutzen, um in diesen frequenzstarken Einkaufsstädten noch intensiver Handelskonzepte in die richtigen Flächen zu vermitteln.

„Iris Behrens bringt eine langjährige Erfahrung in der strategischen Beratung, Verhandlung und Ansiedlung von Handelskonzepten mit. Durch ihr Netzwerk wird sie uns in Hamburg, Hannover und der gesamten norddeutschen Region bereichern. Besonders wertvoll ist ihre Erfahrung als ECE-Managerin, durch die sie Ladenlokale und Handelskonzepte nicht isoliert sieht, sondern immer im Kontext des Handelsumfelds“, erläutert Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany.