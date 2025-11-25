JLL holt Jörg Rummert ins Berliner Investment-Team

JLL erweitert sein Berliner Residential-Investment-Team um Jörg Rummert. Der erfahrene Wohnimmobilienexperte mit rund 30 Jahren Branchenerfahrung sowie einem starken nationalen und internationalen Netzwerk übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Beratung von Kunden in Berlin und Ostdeutschland als Senior Director im Team von Andreas Polter.

Jörg Rummert kommt von BNP Paribas Real Estate, wo er in den vergangenen Jahren als Prokurist und Director bundesweit für Residential Investments zuständig war. In dieser Funktion begleitete er zahlreiche Einzel- und Portfolioverkäufe mit einem Gesamtvolumen von mehr als sechs Milliarden Euro. Vor seinem Start bei BNP Paribas im Jahr 2014 war er bei Engel & Völkers beschäftigt.



„Jörg Rummert gehört zu den renommiertesten Wohninvestmentspezialisten in Deutschland. Er ist in jeder Hinsicht eine Verstärkung für unser Team und weit über die Grenzen Berlins hinaus vernetzt. Jörg Rummert ist damit der ideale Ansprechpartner für unsere Kunden. Mit dem neuen Teammitglied werden wir unsere Servicequalität und -bandbreite zusätzlich erweitern“, sagt Andreas Polter, Senior Team Leader Residential Investment Berlin.