JLL gründet neues National Investment Team

JLL hat zum Jahreswechsel eine Neu-Organisation im Bereich Office Investment eingeführt. Das National Investment Team wird ab sofort Großkunden betreuen und bundesweite Großtransaktionen ab einem Volumen von 100 Millionen Euro zentral bearbeiten. Die Office Investment Teams in den insgesamt neun JLL-Standorten arbeiten mit dem National Investment Team bei diesen Transaktionen eng zusammen und bringen ihre lokale Expertise ein.

.

Sarah Cervinka (48), Diplom-Ingenieurin (TH), wechselt als Senior Director aus ihrer bisherigen lokalen Verantwortung als Senior Team Leader Office Investment Hamburg in das National Investment Team. Peter Birchinger (49), Diplom-Geograph, wird dem Team ebenfalls als Senior Director angehören. Beide berichten an Marcus Lütgering, Head of Office Investment Germany und Mitglied im Strategy Board von JLL Deutschland. In den kommenden Monaten wird das Team schrittweise erweitert werden.



Oliver Bergmann (37), MRICS und M.Sc. Real Estate, hat ebenfalls zum Jahreswechsel die Rolle des Senior Team Leader Office Investment Hamburg bei JLL übernommen. Bergmann ist seit Anfang 2013 für JLL und seit sieben Jahren für das Hamburger Office Investment-Team tätig.