JLL forciert seine Proptech-Kompetenz

Das englische „spark“ bedeutet soviel wie „Funke“ – JLL würde es möglicherweise aktuell mit „Initialzündung“ übersetzen: Das Unternehmen will mit der neugegründeten Abteilung „JLL Spark“ technologische Services für die Branche sowohl selbst aufbauen, als auch zukunftsweisende Start-ups aufspüren und deren Know-how integrieren – und damit der so dringend erforderlichen digitalen Transformation der Branche wichtige Impulse (oder eben überspringende Funken) geben. Das Engagement wird mit einer Beteiligung an der Plattform „Concrete“ unterfüttert.

Das Gesamtprojekt steht unter der Maxime des Ausbaus der weltweiten Proptech-Kompetenz. Mihir Shah und Yishai Lerner fungieren dabei als Koordinatoren und Köpfe von „JLL Spark“. Beide bringen reichlich Erfahrung aus dem Silicon Valley mit: Mihir Shah stand zuletzt auf der Gehaltsliste von Groupon, Yishai Lerner hat unter anderem die Startups Detour und CarrierIQ gegründet, die vom Telekommunikationskonzern AT&T übernommen wurden.



Im Schulterschluss mit dem Start-up-Mentor und -Katalysator Seedcamp und dem Private-Equity-Investor Starwood Capital hat JLL auf europäischer Ebene zielgerichtet zudem eine strategische Beteiligung an der Plattform „Concrete“ auf den Weg gebracht. Die Allianz will wie eine seismografische Station agieren: Visionäre, erfolgversprechende Start-ups sollen möglichst früh „aufgespürt“, gefördert und gegebenenfalls später integriert werden. Wie das konkret aussehen kann, haben die Initiatoren mit Investitionen in den Workspace-Neudenker Hubble HQ, in die Sensorik-Spezialisten Opensensors.io oder in den KI-Entwickler Beagle.ai exemplarisch demonstriert. JLL-Chef Christian Ulbrich erklärt den Ansatz von „JLL Spark“ schließlich ganz einfach: JLL will weltweit in führender Position den Fortschritt der digitalen Serviceleistungen in der Immobilienbranche entscheidend prägen.