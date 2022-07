JLL-Finanzchef Henning Kloos übernimmt auch COO-Rolle

JLL ernennt Henning Kloos zum Chief Operating Officer (COO) für Deutschland. Seit Herbst 2019 verantwortet der 45-Jährige als CFO Germany und Head of Finance Northern Europe das Finanzwesen für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Schweden und Finnland. Kloos folgt auf Yama Mahasher, der das Unternehmen verlässt.

Als Mitglied des deutschen Operations Boards wird er künftig beide Rollen in Personalunion übernehmen. Er führt somit nun auch den Bereich Internal Operations und koordiniert unter anderem die Schnittstellen zum Einkauf und dem Management der deutschen JLL Büros.



Der Diplom-Volkswirt ist seit 2005 für JLL tätig. Der ersten Funktion als Financial Analyst folgte bereits 2008 die Rolle als Team Leader Controlling. Fünf Jahre später berief ihn JLL 2013 zum Team Leader Finance, der die Bereiche Controlling, Accounting und Steuern umfasst.



„Ich freue mich sehr, dass Henning Kloos mit all seinem Wissen und seiner Erfahrung bei JLL die Stelle als COO zusätzlich übernimmt. Es zeigt, wie gut und vertrauensvoll die Zusammenarbeit zwischen dem Business und den unternehmensweit agierenden Bereichen funktioniert. Für unsere Beratungsleistungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass im Unternehmen die idealen Rahmenbedingungen geboten werden, damit wir unsere Kenntnisse und Stärken in der Beratung unserer Kunden konsequent einsetzen können. Die Sicherung und Weiterentwicklung dieser Rahmenbedingungen weiß ich bei Henning Kloos in den besten Händen", so Dr. Konstantin Kortmann, Country Leader JLL Germany.