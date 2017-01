JLL expandiert in der französischsprachigen Schweiz

JLL Schweiz übernimmt die Meridian Immobilier SA, die frühere Westschweizer Niederlassung von DTZ, mit Sitz in Genf per Jahresanfang 2017. Das lokal breit verankerte Unternehmen wurde 2008 gegründet und beschäftigt zehn Mitarbeitende. Die neue JLL Niederlassung wird von den Meridian-Gründungspartnern Pierre Stämpfli und Anna Briffod geleitet. Mit der Übernahme dehnt JLL seine Präsenz und sein Angebot in der französischsprachigen Schweiz erheblich aus und bietet nun auch Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement und -steuerung an.

