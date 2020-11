JLL: Boris Wachter gibt Standort Hannover an Richard Winter ab

Boris Wachter

Richard Winter, Niederlassungsleiter JLL Hamburg, hat mit Wirkung zum 1. November zusätzlich die Leitung des JLL-Büros in Hannover übernommen. Boris Wachter, bisher Standortleiter, wird sich mit seiner fachlichen und regionalen Expertise künftig für JLL vor allem auf das Investmentgeschäft in der niedersächsischen Landeshauptstadt und in der umliegenden Region konzentrieren.

.

Wachter ist bereits 1995 zum Einzelhandelsspezialisten Kemper’s gekommen und führte seit der Firmenübernahme 2008 als Niederlassungsleiter das hannoversche JLL-Büro. Daneben agierte er auch als Team Leader Retail Investment. Richard Winter ist seit Juni 2013 Niederlassungsleiter in Hamburg und wird in seiner neuen Rolle die strukturelle Vernetzung im norddeutschen Raum vorantreiben.