JLL bestellt Gunnar Gombert zum Niederlassungsleiter München

Gunnar Gombert

© JLL

Dr.-Ing. Gunnar Gombert, 39, Dipl.-Ing. und MBA, übernimmt mit Wirkung zum 01. Oktober 2018 die Leitung der Münchener Niederlassung von JLL. Gombert tritt in die Nachfolge von Ferdinand Rock, der nach seinem Abschied von JLL Ende 2017 interimistisch von Izabela Danner, Mitglied im deutschen Management Board von JLL, vertreten worden war.

.

Gunnar Gombert kommt von der Münchner Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Dort war er als Head of Investment & Asset Management sowie als Geschäftsführer zahlreicher Immobilienfonds tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem als Unternehmensberater für PwC und KPMG im Real Estate Advisory. Seine Markt- und Kundenkenntnisse decken den kompletten Immobilienzyklus ab. Gunnar Gombert wird in München eines der großen JLL-Büros in Deutschland führen.