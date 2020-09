JLL beruft Tobias Köhler zum Leiter der Residential Investment Teams in NRW

Tobias Köhler

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 übernimmt Tobias Köhler (34) die Leitung des Residential Investment Teams bei JLL in Köln. „Die Investoren im Wohninvestmentbereich denken nicht nur lokal, sondern spürbar regional. Das gilt insbesondere für Nordrhein-Westfalen mit seinen Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr, wo Städte praktisch fließend ineinander übergehen. Tobias Köhler wird als Team Leader Residential Investment in NRW unsere Dienstleistung noch stärker auf diese Kundensicht ausrichten“, kommentiert Dr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment JLL Germany.

.

Seit Anfang 2018 übt Köhler bereits die gleiche Funktion in Düsseldorf aus [wir berichteten]. Der JLL-Wohninvestmentbereich wird durch die gemeinsame Führung beider Teams Synergien und zusätzliche Potenziale in der Region erschließen.



Unter Köhlers Leitung hat das Düsseldorfer Team die Transaktion des ehemaligen Outokumpu-Werks mit 160.000 m² Grundfläche beraten und vermittelt. Dort entstehen nun die Benrather Gärten [CG Gruppe plant „Benrather Gärten“ auf ehemaligen Outokumpu-Gelände]. Zudem hat Köhler in den vergangenen Jahren bereits von Düsseldorf aus Projekte in Köln betreut, darunter die Transaktion des Linde-Areals in Köln-Sürth sowie den Verkauf des „Rheingold“- Portfolios mit Objekten in Köln und Düsseldorf.