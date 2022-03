JLL beruft Robin Gutekunst zum Retail Investment Team Süd

Robin Gutekunst

JLL stellt den süddeutschen Raum neu auf und ernennt Robin Gutekunst zum Team Leader Retail Investment Süd. In dieser Funktion führt der 32-Jährige die Teams in München und Stuttgart, die die Märkte Bayern und Baden-Württemberg betreuen.

„JLL setzt damit die strategische Ausrichtung mit konsolidierten Regionalteams weiter um. Mit größeren Teams in den Regionen werden wir unsere Kunden dort weit über die Metropolen hinaus strategisch beraten und Transaktionen vermitteln. Im vergangenen Jahr wurden bereits die Teams Hamburg/Hannover zu Nord und Berlin/Leipzig zu Ost verbunden. Mit Robin Gutekunst stellen wir nun auch den süddeutschen Raum neu auf“, erklärt Sarah Hoffmann, Head of Retail Investment JLL Germany.



Gutekunst wechselt von der Stuttgarter Caprendis Real Estate GmbH, wo er als Head of Transaction Advisory tätig war. Zuvor hatte er für Cushman & Wakefield gearbeitet. Bereits von 2015 bis Anfang 2019 war er für JLL in Berlin tätig. Zuvor hatte der Stuttgarter die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen als Bachelor abgeschlossen.